Yakından Tanıyalım: Filip Petrusev

#YakındanTanıyalım'ın sıradaki konuğu, yeni transferimiz Filip Petrusev.

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Yakından Tanıyalım: Filip Petrusev
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11 Ekim 2021 20:20
Anadolu Efes'in yeni transferi Filip Petrusev'i yakından tanıyalım.


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