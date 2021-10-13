Anadolu Efes'in yeni transferi Filip Petrusev'i yakından tanıyalım.
Yakından Tanıyalım: Filip Petrusev
#YakındanTanıyalım'ın sıradaki konuğu, yeni transferimiz Filip Petrusev.
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11 Ekim 2021 20:20
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