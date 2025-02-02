Yağlı Güreş Çalıştayı, Balıkesir'de yapıldı

3. Yağlı Güreş Çalıştayı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yağlı Güreş Çalıştayı, Balıkesir'de yapıldı
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02 Şubat 2025 17:33
3. Yağlı Güreş Çalıştayı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliğinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun (TGGF) açıklamasına göre Balıkesir'deki çalıştaya, TGGF Başkanı İbrahim Türkiş, yönetim kurulu üyeleri, güreş ağaları, başpehlivanlar, antrenörler, hakemler, cazgırlar, kulüp yetkilileri, eski başpehlivanlar ve alt boylardaki sporcular katıldı.

Türkiş'in moderatörlüğünde düzenlenen oturumlarda, 2024 yağlı güreş sezonu değerlendirildi, 2025 sezonuna ilişkin kural ve düzenlemeler belirlendi.

Çalıştayda, katılımcıların görüş ve önerileri doğrultusunda geleneksel değerlere sahip çıkmak, yağlı güreşin sürdürülebilirliğini sağlamak ve sporun gelişimine katkıda bulunmak için kararlar alındı. Yağlı güreşin özüne sadık kalınarak nasıl daha modern bir organizasyon yapısına kavuşturulabileceği tartışıldı.

Altyapı çalışmaları ile geleneksel ritüellerin korunması ve genç nesillere aktarımı konularına da çalıştayda vurgu yapıldı.

 
 
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