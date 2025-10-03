03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
20:00
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
20:00
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
20:00
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
20:00
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

Xabi Alonso'dan Arda Güler sözleri

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Arda Güler'in ideal pozisyonunun 10 numara olduğunu söyledi. Alonso, Arda ve Bellingham'ın birlikte oynayabileceğini vurguladı.

calendar 03 Ekim 2025 15:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Xabi Alonso'dan Arda Güler sözleri
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Kairat maçının ardından ve bu hafta sonu oynayacakları Villareal maçı öncesi milli futbolcu Arda Güler'le ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
 
Genç yıldızın sahadaki pozisyonuyla ilgili planlarını paylaşan Alonso, Arda'nın en verimli olacağı rolü belirlediklerini söyledi.
 
Alonso, Kairat maçının ardından "Arda Güler, 10 numara olarak oynayacak. Planımız bu. Onun yeteneklerini en iyi şekilde ortaya çıkarabileceği ve en fazla fırsat yaratabileceği pozisyonun bu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
 
 
"ARDA VE BELLINGHAM BİRBİRLERİNİ TAMAMLAYABİLİR"
 
Real Madrid'in hafta sonu Villarreal ile oynayacağı La Liga maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında da Arda Güler'e değinen Xabi Alonso, genç oyuncunun Jude Bellingham ile birlikte uyumlu bir ikili olabileceğini belirtti.
 
Alonso, "Arda ve Bellingham birbirlerini tamamlayabilirler. Bellingham, 10 numarada benim için çok önemli. Arda ise daha geride oynadı ve bunu da yapabiliyor. Daha rahat hissetmeliler çünkü onları bunu yaparken gördüm. Bunu başarabilirler ve başaracaklar." sözleriyle iki yıldızdan beklentisini dile getirdi.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
