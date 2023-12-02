Bundesliga 13. hafta karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Borussia Park'ta oynanan karşılaşmayı Borussia Mönchengladbach 2-1 kazandı.



Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada penaltıdan Alassane Plea ve 80. dakikada Nathan N'Goumou kaydetti.



Hoffenheim'ın tek golü 60. dakikada Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst'tan geldi.



Konuk ekip Hoffenheim'da milli oyuncu Ozan Kabak, karşılaşmada 84 dakika süre aldı.



Bu sonuçla birlikte Mönchengladbach puanını 16'ya yükseltti. Hoffenheim ise 20 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maçında Mönchengladbach, Union Berlin deplasmanına gidecek. Hoffenheim, sahasında Bochum'u ağırlayacak.



Almanya Bundesliga'da 17.30 seansında alınan diğer sonuçlar şöyle:



Bochum 3-1 Wolfsburg

Leipzig 2-1 Heidenheim





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU