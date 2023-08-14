Serbest oyuncu Christian Wood'un Miami Heat'teki "potansiyel bir rol ile" ilgilendiği iddia edildi.



Wood'un, kendisini bu yaz kadrosuna eklemek istediği iddia edilen üç takımdan biri olan Heat'in yolunu tutmak isteyebileceği öne sürüldü.



Ancak The Athletic'ten Jovan Buha'ya göre Wood'un takası, Damian Lillard'ın gelecekteki muhtemel takasına hangi oyuncuların dahil olacağına bağlı olabilir:



"Anladığım kadarıyla Christian Wood, Dame takasına hangi oyuncuların dahil olduğuna bağlı olarak Miami'deki muhtemel bir rolle ilgileniyor. Eğer (Jusuf) Nurkić'i eklerlerse, forvet ikilisinin hazır olacağını düşünüyorum. Eklemezlerse ve Nikola Jović'i tutarlarsa, Wood gelip Love ve Bryant'ı geride bırakabilir."



Buha ayrıca, sakat oyun kurucu Lonzo Ball için 10.2 milyon dolarlık oyuncu istisnası'na sahip olan Bulls ekibinin Wood'u eklemekle ilgilenen takımlardan biri olarak görüldüğüne dair bir ayrıntı daha ekledi:



"Ayrıca Chicago da kendisini gözlüyor. Lonzo'nun durumu nedeniyle sakat oyuncu istisnasına sahipler. Tabii kendisini almak isteseler şimdiye almış olurlardı, fakat bu işler hiç belli olmuyor."



Geçtiğimiz sezon maç başına 16 sayının üzerinde oynamasına rağmen Wood, 2023-24 sezonu öncesinde takımını hala bulabilmiş değil.



