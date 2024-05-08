Los Angeles Lakers forveti Christian Wood, takımla 2024-25 sezonu için olan sözleşmesindeki üç milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmaya karar verdi.



Bu hamle, geçen yaz Lakers'la imzaladığı ve gelecek sezon için oyuncu opsiyonunu da içeren iki yıllık anlaşmanın bir parçası olarak geliyor.



Wood, takımdaki ilk sezonunda 50 maçta forma giymiş ve benchten ortalama 17,4 dakika süre alarak 6,9 sayı ve 5,1 ribaund ortalamaları yakalamıştı.





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