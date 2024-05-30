Trabzonspor, Thomas Meunier'e ilaç gibi geldi. Belçikalı futbolcu devre arasında Borussia Dortmund'dan transfer olduğu bordo-mavili takımda adeta yeniden doğdu.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Karadeniz ekibiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki başarılı sağ bek ortaya koyduğu başarılı performansla büyük takdir topladı.
Trabzonspor formasıyla 19 resmi maça çıkan Meunier tam 7 asiste imza atarken, 1 gol kaydetti. Tecrübesini kalitesi ile birleştiren ve kısa sürede ilk 11'in değişmez ismi olan Belçikalı futbolcu beklentileri karşılıksız bırakmadı.
Thomas Meunier'in Trabzonspor'daki başarılı performansı, Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun da yüzünü güldürdü. Tedesco, deneyimli futbolcuyu önceki gün açıkladığı EURO 2024 kadrosuna davet etti.
Belçikalı futbolcunun, gelecek sezon da Trabzonspor'da devam etmek istediği öğrenildi.
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Karadeniz ekibiyle 1,5 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki başarılı sağ bek ortaya koyduğu başarılı performansla büyük takdir topladı.
Trabzonspor formasıyla 19 resmi maça çıkan Meunier tam 7 asiste imza atarken, 1 gol kaydetti. Tecrübesini kalitesi ile birleştiren ve kısa sürede ilk 11'in değişmez ismi olan Belçikalı futbolcu beklentileri karşılıksız bırakmadı.
Thomas Meunier'in Trabzonspor'daki başarılı performansı, Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun da yüzünü güldürdü. Tedesco, deneyimli futbolcuyu önceki gün açıkladığı EURO 2024 kadrosuna davet etti.
Belçikalı futbolcunun, gelecek sezon da Trabzonspor'da devam etmek istediği öğrenildi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU