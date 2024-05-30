Beşiktaş'ta Salih Uçan'a dev zam!

Beşiktaş yönetimi, sözleşme uzatmak istediği Salih Uçan'a 30 milyon TL'nin üzerinde teklif yapacak. 30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon 8.7 milyon TL kazanmıştı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ta Salih Uçan'a dev zam!
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30 Mayıs 2024 09:54
Beşiktaş'ta sezon boyunca sözleşme konusu gündemde olan Salih Uçan'la ilk olarak Hatayspor maçı öncesinde bir görüşme yapılmış ancak anlaşma sağlanamamıştı.

Siyah-beyazlılarda Asbaşkan Mete Vardar, tecrübeli oyuncunun menajeri Ömer Uzun'u görüşmeye davet ederek mukavele problemini sonuca bağlamak istediklerini iletti. Taraflar bugün (perşembe) bir araya gelecek. Görüşmeden anlaşma çıkması bekleniyor.

30 yaşındaki Salih; geçtiğimiz sezon 425 bin Euro, bu sezon ise 250 bin Euro (8.7 milyon TL) ile takımın en az kazanan isimleri arasında yer aldı. İki sezonda 22 gole katkı sağlayan, Türkiye Kupası finalinde de maçın oyuncusu seçilen Salih Uçan'ın bu performansını göz ardı etmeyen siyah-beyazlı yönetim, 30 milyon TL'nin üzerinde bir teklifle oyuncusunun gönlünü almayı planlıyor.

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