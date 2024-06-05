Wolves ve başkan Connelly, yeni bir sözleşme yaptı

Minnesota Timberwolves ve başkan Tim Connelly'nin, kendisini 2024-25 sezonu sonuna dek tutacak yeniden yapılandırılmış bir sözleşme üzerinde anlaştıkları bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Wolves ve başkan Connelly, yeni bir sözleşme yaptı
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05 Haziran 2024 13:29
Minnesota Timberwolves ve başkan Tim Connelly'nin, kendisini 2024-25 sezonu sonuna dek tutacak yeniden yapılandırılmış bir sözleşme üzerinde anlaştıkları bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, "Connelly'nin sözleşmesini erken feshetmesine izin veren maddenin gelecek yıla taşındığını" belirtti.

Dokuz sezon boyunca Denver Nuggets'ın genel menajerliğini yapmış olan Connelly, 2022 yılının Mayıs ayında Minnesota'nın basketbol operasyonları başkanı olarak işe alınmış ve ardından takımda hisse almasını de içeren beş yıllığı 40 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmıştı.

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