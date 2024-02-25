Wolverhampton evinde 3 puanı tek golle aldı

Premier Lig 26. hafta karşılaşmasında Wolverhampton konuk ettiği Sheffield United'ı 1-0 mağlup etti.



Wolverhampton'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada Pablo Sarabia kaydetti.



Wolverhampton bu galibiyetle puanını 38'e çıkartırken, Sheffield United ise 13 puanda kaldı.



Wolverhampton bir sonraki karşılaşmasında Newcastle United deplasmanına giderken, Sheffield United evinde Arsenal'i konuk edecek.





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