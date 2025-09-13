Woltemade siftah yaptı, Newcastle kazandı!

İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında Newcastle United ile Wolverhampton ile kozlarını paylaştı.



St. James Park'ta oynanan karşılaşmada gülen taraf 1-0 kazanan Newcastle oldu.



Siyah-beyazlıların tek golünü golünü 30. dakikada Nick Woltemade kaydetti.



Stuttgart'tan transfer olan Alman yıldız, yeni takımında ilk golünü attı.



Newcastle United aldığı bu galibiyetle birlikte puanını 5'e çıkarttı. Turuncu-siyahlılar 0 puanda kaldı.



Vitor Pereira önderliğindeki Wolverhampton, tarihinde ilk kez ligin ilk 4 maçından mağlubiyetle ayrıldı.



Siyah-beyazlılar gelecek hafta Bournemouth'a konuk olurken, Wolverhampton ise Leeds United'ı ağırlayacak.







