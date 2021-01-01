Wizards, Scott Brooks ile yolları ayırdı

Washington Wizards, başantrenör Scott Brooks ile beş yılın ardından yollarını ayırdıklarını duyurdu.



İki tarafın, Brooks'un playoffların ardından beş yıllık orijinal sözleşmesinin sona ermesinden sonra yeni bir kontrat üzerinde anlaşamadığı bildirildi.



Brooks, Wizards'ı geçtiğimiz sezon 34-38'lik bir dereceye taşımış ve son üç yıldan beri ilk kez playofflara ulaşmasına yardımcı olmuştu.



Brooks, ABD'nin başkentindeki görev süresi boyunca 183-207'lik bir derece yakalamıştı. Bununla birlikte, Washington'ın savunması Brooks'un görev süresinin sonuna doğru sıkıntıya gitmiş, son üç sezonda, maç başına yenilen sayılarda iki kez 29'uncu ve bir kez de sonuncu olmuştu.



