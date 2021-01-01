Wizards oyuncularının "dahil hissetmiyoruz" serzenişi!

Washington Wizards oyuncuları, sıkıntılı süreçte takımın yıldızı Bradley Beal'ı eleştirdiler.



Wizards ekibi, sezona hızlı bir başlangıç yaptıktan sonra, son 10 maçından yedisini kaybederek toplamda 16-15'lik derecesiyle Doğu'da 6. sıraya gerilemişti.



The Athletic'ten Josh Robbins, yazdığı makelede DC ekibi için bu zorlu süreçte birden fazla oyuncunun Beal liderliğindeki hücumun mevcut durumu hakkında endişeli olduğunu kaleme aldı:



"The Athletic, en az birkaç oyuncunun öncelikle bireysel ve sonra da bütün olarak, takımın hücumunun ilerlediği yön ve yapı bakımından başarılı olmak adına en iyi pozisyona getirilip getirilmediği üzerine endişeleri olduğunu öğrendi.



Hücumdaki güven azaldıkça, oyuncuların daha az çaba sarf ettikleri ve takım koçlarının antrenman kampının başlangıcından beri üzerinde durdukları savunma tarafındaki ayrıntılara daha az dikkat ettikleri ortaya çıktı."



"TOPA BİRAZ DA BİZ DEĞELİM..."



Aynı makalede, Montrezl Harrell da hayal kırıklığını dile getirerek, Beal'ın diğer oyuncuları hücuma daha fazla dahil etmeleri gerektiğini belirtti:



"Topu bize atıp önümüzden çekilin, bire bir oynayacağız demiyoruz tabii ki. Fakat aynı zamanda top biraz da bize değmeli, sadece ribaund alıp guard'a top vermememiz lazım. Erkenden bir şut da biz kullanalım mesela. Bizim de oyuna dahil olduğumuzu hissettirecek bir şeyler sunalım."



