Wirtz: "Gelecekle ilgili planım yok"

Bayer Leverkusen'in yıldız ismi Florian Wirtz, geleceğiyle ilgili bir düşüncesi ve planı olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Wirtz: 'Gelecekle ilgili planım yok'
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01 Ağustos 2024 19:35
Bayer Leverkusen'in genç yıldızı Florian Wirtz, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

21 yaşındaki Wirtz, "Gelecekle ilgili bir planım yok, kafamda bu konuyla ilgili herhangi bir düşünce yok. Tatilin ardından yeniden futbol oynayabildiğim için çok mutluyum. Öncelikle takımla birlikte hedeflerime ulaşmak istiyorum. Daha sonra ne olacağını göreceğiz ama bir planım yok." açıklamasında bulundu.

Güncel piyasa değeri 130 milyon euro olarak gösterilen Wirtz'in kulübü Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

2020 yılından bu yana Bayer Leverkusen'in A Takımı'nda sahaya çıkan Wirtz, forma giydiği 152 maçta 41 gol attı ve 50 asist yaptı.

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