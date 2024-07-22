Los Angeles Lakers'ın, pivot arayışında bu sezon Jonas Valanciunas'ı kadrosuna katmak isteyebileceği iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Lakers'ın uzun arayışında Valanciunas'ı alabileceğini öne sürdü.



The HoopsHype podcast'inde konuşan Windhorst, koç JJ Redick'in Anthony Davis ile ilgili yakın zamanda yaptığı yorumların, Lakers'ın bu sezonun bir noktasında Valanciunas'ı almakla ilgilenebileceğine inanmasına nasıl yol açtığını belirtti:



"Redick takımın halen 'temaslı oynayacak' bir pivot eklemeleri gerektiğini söylemişti. Anthony Davis bu yıl savunma birinci beşine seçilmişti ve harika da gözüktü. Savunma açısından kariyerinin en iyi noktasında gözükse de, Redick'in net bir şekilde 'temaslı oynayacak bir pivota ihtiyacı olduğunu' söylediğini duymuştuk.



Jonas Valanciunas'ın peşine düşmelerinin nedeni de buydu. Bu arada Jonas Valanciunas'ın sezon ortasında Wizards'tan bir teklif alacağını düşünebilir miyiz? Bu sene sonunda Lakers'a gitme ihtimalini göz ardı etmezdim."



Windhorst'ün atıfta bulunduğu röportajda Redick, önceki sezon savunma beşi kadrosu için Davis'e oy vermeme sebebini de dile getirmişti. Lakers koçunun, AD'yi dört numarada oynatıp, beş numara için geleneksel bir pivot almak istediği düşünülüyor.





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