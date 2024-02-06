Wilfried Zaha: 'Neden ben?'

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Wilfried Zaha, Bandırmaspor maçında oyundan alındıktan sonra Okan Buruk ile bir diyalog yaşadı.
Maçın 87. dakikasından oyundan alınan ve yerini Gökdeniz Gürpüz'e bırakan Fildişi Sahilli oyuncu, önce yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, daha sonra ise teknik direktör Okan Buruk ile neden oyundan alındığı hakkında bir görüşme yaptı.
Okan Buruk'a "Neden ben değiştirildim?" sorusunu soran Zaha, Buruk'un kendisiyle konuşması sonrası yedek kulübesine oturdu.
Maçın 87. dakikasından oyundan alınan ve yerini Gökdeniz Gürpüz'e bırakan Fildişi Sahilli oyuncu, önce yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu, daha sonra ise teknik direktör Okan Buruk ile neden oyundan alındığı hakkında bir görüşme yaptı.
Okan Buruk'a "Neden ben değiştirildim?" sorusunu soran Zaha, Buruk'un kendisiyle konuşması sonrası yedek kulübesine oturdu.