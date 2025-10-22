22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-033'
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
0-132'
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-034'
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-134'
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
0-033'
22 Ekim
Chelsea-Ajax
2-134'
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
3-034'
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

Wilfred Ndidi'den golü için açıklama!

Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi, Konyaspor maçı sonrası konuştu.

Wilfred Ndidi'den golü için açıklama!
Beşiktaş'ın Nijeryalı orta sahası Wilfred Ndidi, deplasmanda Konyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

"ZOR OLACAĞINI BİLİYORDUK" 

Tecrübeli futbolcu, maçın planladıkları şekilde geçtiğini belirterek, "Maç aslında planladığımız şekilde geçti. Zor olacağını biliyorduk, kazanmak istiyorduk ve kazandık. Rakibin oyunu üzerine çalıştık ve sonucu aldık." dedi.

GOLÜ İÇİN AÇIKLAMA

Golüne de değinen Ndidi, "2019 yılından sonra kafa golü attım, idmanda duran toplar için çalışmıştık ve boşta kalacağımı biliyordum. İdmanda çalıştığımız her şey işe yaradı. Bu da bize maç içerisinde olumlu yansıdı." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
