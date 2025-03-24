Miami Heat, Andrew Wiggins'in 42 sayıyla yıldızlaştığı karşılaşmada Charlotte Hornets'ı 122-105 mağlup ederek 10 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.



Wiggins, bu sezon bir Heat oyuncusu tarafından atılan en yüksek sayıya ulaştı. Daha önce Tyler Herro, üç farklı maçta 40 sayı kaydetmişti. 29 sayıyla galibiyete katkı sağlayan Herro'nun yanı sıra Wiggins, kariyerinin en yüksek ikinci skorunu elde etti. Kanadalı oyuncu, kariyer rekoru olan 47 sayıyı 13 Kasım 2016'da Minnesota formasıyla Los Angeles Lakers'a karşı kaydetmişti.



Miami'ye geçtiğimiz ay takaslanan Wiggins, Salı günü eski takımı Golden State Warriors'a karşı ilk kez sahaya çıkacak.



Charlotte cephesinde ise Nick Smith Jr. 19, LaMelo Ball ise 18 sayı ve 11 asistle oynadı. Maça hızlı başlayan Hornets, ilk çeyrekte 12 sayılık bir fark yakalasa da üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Charlotte, matematiksel olarak da playoff yarışının dışında kaldı. Hornets, en son 2016'da playoff oynayarak Miami'ye karşı ilk turda elenmişti.



Charlotte, Salı günü sahasında Orlando Magic'i ağırlayacak. Miami ise aynı gün Golden State ile kendi evinde karşılaşacak.



Gecenin diğer sonuçları:



Detroit Pistons 136-130 New Orleans Pelicans



Cleveland Cavaliers 120-91 Utah Jazz



Atlanta Hawks 132-119 Philadelphia 76ers



San Antonio Spurs 123-89 Toronto Raptors



Boston Celtics 129-116 Portland Trail Blazers



Denver Nuggets 116-111 Houston Rockets



Oklahoma City Thunder 103-101 Los Angeles Clippers



