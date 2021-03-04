Weston McKennie fena yakalandı

ile geçtiğimiz günlerde resmi sözleşme imzalayan ABD'li oyuncu, bu sefer yeteneklerinin dışında bir olayla gündeme geldi.Verona maçında kulübede oturan 22 yaşındaki oyuncunun önünde, dünyanın en ünlü spor spikerleri arasında yer alan Diletta Leotta da canlı yayın yapmaktaydı.O sırada ekrana verilen genç oyuncu, Leotta'ya bakarken objektiflere yakalandı.Diletta Leotta, Türk oyuncu Can Yaman ile yaklaşık 2 aydır aşk yaşıyor. Yaman'ın, geçtiğimiz günlerde İtalyan sevgilisine evlenme teklif ettiği de belirtilmişti.