Weston McKennie fena yakalandı

Juventus'un genç oyuncusu Weston McKennie, İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın kalçasına bakarken kameralara yakalandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Weston McKennie fena yakalandı
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04 Mart 2021 16:38
Juventus ile geçtiğimiz günlerde resmi sözleşme imzalayan ABD'li oyuncu Weston McKennie, bu sefer yeteneklerinin dışında bir olayla gündeme geldi.

Verona maçında kulübede oturan 22 yaşındaki oyuncunun önünde, dünyanın en ünlü spor spikerleri arasında yer alan Diletta Leotta da canlı yayın yapmaktaydı.

O sırada ekrana verilen genç oyuncu, Leotta'ya bakarken objektiflere yakalandı.

CAN YAMAN İLE AŞK YAŞIYOR

Diletta Leotta, Türk oyuncu Can Yaman ile yaklaşık 2 aydır aşk yaşıyor. Yaman'ın, geçtiğimiz günlerde İtalyan sevgilisine evlenme teklif ettiği de belirtilmişti.





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