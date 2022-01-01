Westbrook: "Burada benden ne istenmişse onu yaptım!"

Los Angeles Lakers yıldızı Russell Westbrook, takım şampiyonluk hedefine ulaşana kadar elinden gelenin en iyisini yapacağını açıkladı.



Westbrook, ESPN'den Adrian Wojnarowski ile yaptığı röportajda takımın Çarşamba günü Indiana Pacers'a karşı aldığı son mağlubiyette bench'e alınması hakkında şunları söyledi:



"Şaşırdım, evet. Oyuna geri dönmemek hayal kırıklığı olsa da, maçı kaybetmemiz daha büyük hayal kırıklığıydı. Takım arkadaşlarıma yardım etmek için sahada yer almak isterim. Ama verilen karar bu şekildeydi."



"BENDEN NE İSTENMİŞSE YAPTIM..."



Westbrook, Lakers ile işleri yoluna koymaya kararlı olduğunu da şu şekilde belirtti:



"Nihayetinde, işler iyi gitmediğinde moralinizi bozmamanız gerekir ve ben de iyi durumdayım. Burada şimdiye dek benden ne istenmişse onu yaptım ve yapmaya da devam edeceğim. Nihai hedefimize ulaşana dek de bu böyle sürecek, ki bu hedef de şampiyonluk."



Bilindiği gibi tamamen sağlıklı durumda değiliz, ama bu işi çözmeye kararlıyım. Burada işleri yoluna koyana dek elimizden geleni yapma konusunda herkesle iletişim halindeyiz.



Benden şimdiye kadar istenen her şeyi kabul ettim ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. İşe yarayıp yaramadığı konusunda nihai kararı vermek bana düşmüyor. Maç kazanmak adına, oyunumda bazı fedakarlıklar yapma konusunda hiçbir sorun yaşamıyorum, çünkü basketbolun en önemli kısmı budur."



Lakers, 23-23'lük derecesi ile Batı Konferansı'nda yedinci sırada yer alıyor.



