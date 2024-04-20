West Ham'dan Wilfried Zaha'ya ret!

Premier Lig ekibi West Ham United'ın kış transfer döneminde Galatasaray'dan Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak istediği ancak teknik direktör David Moyes'in veto ettiği belirtildi. İşte detaylar....

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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West Ham'dan Wilfried Zaha'ya ret!
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20 Nisan 2024 16:36
Galatasaray'da bu sezon büyük umutlarla transfer edilen ancak henüz beklenen etkiyi yaratamayan Wilfried Zaha için İngiltere'den transfer iddiası geldi.

The Guardian'da yer alan habere göre; West Ham United, kış transfer döneminde Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak istedi.

DAVID MOYES VETO ETTİ

İngiliz ekibinin teknik direktörü David Moyes'in bu transferi veto ettiği belirtildi.

Ayrıca İskoç teknik adamın, Zaha'nın transferinin takımın seviyesini yükselteceğini düşünmediği için transfere izin vermediği aktarıldı.

GALATASARAY RAKAMLARI

Premier Lig'de uzun yıllar Crystal Palace forması giyen Zaha, Galatasaray'la bu sezon 39 maça çıktı ve 10 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 

 
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