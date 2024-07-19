West Ham'dan Kante hamlesi!

West Ham United, Al Ittihad forması giyen N'Golo Kante'yi kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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West Ham'dan Kante hamlesi!
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19 Temmuz 2024 01:47
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad'de forma giyen N'Golo Kante, İngiltere'ye geri dönebilir.

Guardian'da yer alan habere göre, West Ham United'ın, Fransız orta saha oyuncusu ile ilgilendiği ve transfer için Al Ittihad ile görüşmelere devam ettiği kaydedildi.

İngiliz ekibinin, 33 yaşındaki futbolcunun transferi için anlaşma sağlaması durumunda 20 milyon sterlin (Yaklaşık 24 milyon euro) bonservis ödeyebileceği öne sürüldü.

Güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen Kante, Al Ittihad'e geçen sezon Chelsea'den bedelsiz olarak transfer olmuştu.

Chelsea'deki 7 yıllık macerası sonrası Suudi Arabistan'ın yolunu tutan yıldız orta saha oyuncusu, Al Ittihad'deki ilk sezonunda 44 maçta 4 gol attı ve 6 asist yaptı.

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