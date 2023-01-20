West Ham'dan 17 milyon euroluk imza!

Çalışmalarını sürdüren Premier Lig ekibi West Ham, yeni transferini duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Aston Villa'dan Danny Ings'in bonservisiyle transfer edildiği belirtildi.



Oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığını açıklanırken, bonservis ücretinin 17 milyon euro olduğu öğrenildi.



30 yaşındaki forvet, Aston Villa ile çıktığı toplam 52 maçta 14 gol ve 8 asist yaptı. Daha önce Liverpool, Bournemouth, Southampton ve Burnley formaları da giyen golcü futbolcu Kariyeri boyunca 350 maçta 120 gol 37 asist yapma başarısı gösterdi.





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