West: "Clippers - Lakers konferans finali, rekor rakamlara ulaşır"

LA Clippers danışmanı Jerry West, Los Angeles Lakers ve Clippers ekibi arasında olabilecek bir konferans finali serisinin, 'TNT'de rekor reyting rakamlarına' ulaşacağını söyledi.



West, bu ihtimal ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Yükselişteydik ve şimdi de ne zaman geri döneceğimizi düşünüyoruz. Ve şehrin öbür ucundaki Lakers ile bir şekilde, Batı Konferansı Finali'nde oynayabilirsek, bu durum basketbol için inanılmaz bir şey olurdu. Sanırım TNT'de rekor rakamlar görürdünüz. Bence izleyici Lakers'a karşı önyargılı olurdu, ki bu harika olurdu! Burada oturup hiçbir takımı destekleyememek ve Milwaukee'nin ya da diğer iyi takımların Doğu'dan yükselmesini beklemek, korkunç bir şey."



Clippers, Lakers'a karşı üç normal sezon maçından ikisini kazanmıştı.



