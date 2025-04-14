Wembanyama, EuroBasket 2025'te oynayıp oynamayacağına emin değil

San Antonio Spurs'ün yıldız pivotu Victor Wembanyama, yaşadığı derin toplardamar trombozu (DVT) sonrası bu yaz Fransa Milli Takımı ile EuroBasket 2025'e katılıp katılamayacağından emin olmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wembanyama, EuroBasket 2025'te oynayıp oynamayacağına emin değil
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14 Nisan 2025 13:47
San Antonio Spurs'ün yıldız pivotu Victor Wembanyama, yaşadığı derin toplardamar trombozu (DVT) sonrası bu yaz Fransa Milli Takımı ile EuroBasket 2025'e katılıp katılamayacağından emin olmadığını açıkladı.

"Gerçekçi mi bilmiyorum, birçok belirsizlik var. Tabii ki her turnuvada Fransa için oynamak istiyorum," diyen Wembanyama, sağlık durumu nedeniyle kararını aceleye getirmeyeceğini belirtti.

Turnuva 27 Ağustos – 14 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs, Finlandiya, Letonya ve Polonya'da düzenlenecek. Fransa, D Grubu'nda Polonya, Belçika, İzlanda, İsrail ve Slovenya ile mücadele edecek.

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