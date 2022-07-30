Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesinde Sampdoria ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada gülen taraf olmadı ve takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.



Karşılaşmada Sampdoria 37. dakikada Sabiri'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve devreyi de bu skorla önde tamamladı. Beşiktaş'ın beraberlik golünü ise 65. dakikada Wout Weghorst kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve takımlar sahadan beraberlikle ayrılmış oldu.



EMİRHAN'A DESTEK



Maç öncesinde yapılan organizasyonda futbolcular taraftarları selamladı. Beşiktaş taraftarları, Torino'ya transfer olacağı gündeme gelen ve kulüpten sözleşme imzaladığında anlayış istediğini yazılı açıklamayla bildiren Emirhan İlkhan'a destek verdi. Taraftarlar, 'Beşiktaş'ın çocuğu Emirhan İlkhan' tezahüratları yaptı.



ISMAEL'DEN TAKTİKSEL DEĞİŞİKLİK



Geçen sezon ve bu sezonki hazırlık maçlarında 3'lü savunma anlayışını tercih eden Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Sampdoria karşılaşmasında ise savunma hattını 4 oyuncudan kurdu.



Beşiktaş bu maçta sahaya Ersin, Rosier, Welinton, Saiss, Oğuzhan, Kartal, Salih, Ghezzal, Gedson, Muleka, Weghorst 11'iyle çıktı. Sampdoria'da ise Audero, Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello, Vieira, Candreva, Rincon, Sabiri, Leris, Caputo maça başlangıç kadrosu olarak sahadaydı.



ERSİN ORTA SAHADAN YEDİ



Beşiktaş'ta Avrupa takımlarının gündemine gelen Ersin Destanoğlu, Sampdoria karşılaşmasının 37. dakikasında önde yakalandı. Destanoğlu, Sabiri'nin orta saha yakınlarından vuruşuna çare bulamadı ve top ağlara gitti. Wolverhampton maçında da hatalı bir gol yiyen Destanoğlu ikinci yarıda ise yerini Emre Bilgin'e bıraktı.



WEGHORST İLKİ YAŞADI



Transferi için uzun uğraş verilen Wout Weghorst, Vodafone Park Stadı'nda taraftarların önünde gol sevinci yaşadı. Hollandalı futbolcu gol sonrasında büyük sevinç yaşadı. Weghorst, 71. dakikada oyundan çıktı ve Cenk Tosun Hollandalının yerine sahaya sürüldü.



BEŞİKTAŞ'IN LİGDEKİ İLK RAKİBİ



Valerien Ismael yönetimindeki siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü Kayserispor ile karşılaşacak. Vodafone Park'taki maç saat 21:45'te başlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



19. dakikada kaleci Audero'nun uzaklaştırmak istediği topa savunmadan önce müdahale ederek ceza sahasına giren Salih Uçan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.



32. dakikada rakip yarı alanının sol tarafından kullanılan serbest vuruşta Ghezzal'ın ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte Saiss kafayla vururken, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.



37. dakikada Sampdoria 1-0 öne geçti. Sabiri, orta sahanın sol tarafındaki taç çizgisine yakın noktadan meşin yuvarlağı doğrudan kaleye göndererek ceza sahası önünde bekleyen kaleci Ersin Destanoğlu'nun üzerinden topu aşırtarak takımını 1-0 öne geçirdi.



Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



54. dakikada Rosier'in ceza yayı önünden kaleye gönderdiği sert şutta, top az farkla auta gitti.



58. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan serbest vuruş kullanan Salih Uçan'ın şutunda, meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.



65. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Savunmanın ceza sahasından çıkarken kaptırdığı topla başlayan pozisyonda Fernandes'in vuruşu kaleciden döndü. Weghorst dönen topu kontrol ederek altı pas önünde düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1.



74. dakikada soldan ceza sahasına giren N'Koudou'nun çaprazdan sert şutunda top üstten auta çıktı.



Müsabakanın kalan bölümünde iki takımın da çabaları skoru değiştirmedi ve karşılaşma 1-1 sona erdi.



Stat: Vodafone Park



Hakemler: Volkan Bayarslan, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu (Dk. 71 Emre Bilgin), Rosier, Welinton (Dk. 85 Necip Uysal), Saiss (Dk. 59 Berkay Vardar), Oğuzhan Akgün (Dk. 59 N'Koudou), Salih Uçan (Dk. 70 Emirhan İlkhan), Fernandes (Dk. 85 Boyd), Ghezzal (Dk. 85 Emirhan Delibaş), Kartal Kayra Yılmaz, Muleka (Dk. 59 Emrecan Uzunhan), Weghorst (Dk. 71 Cenk Tosun)



Sampdoria: Audero, Bereszynski (Dk. 78 Depaoli), Ferrari (Dk. 68 Murillo), Colley (Dk. 78 Leverbe), Augello (Dk. 68 Murru), Vieira (Dk. 69 Verre), Candreva (Dk. 68 De Luca), Rincon, Sabiri (Dk. 78 Damsgaard), Leris (Dk. 86 Malagrida), Caputo (Dk. 86 Yepes)



Goller: Dk. 37 Sabiri (Sampdoria), Dk. 65 Weghorst (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 67 Weghorst (Beşiktaş), Dk. 67 Colley (Sampdoria)







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