Wayne Rooney'nin oğlu Kai, babasının izinde!

Wayne Rooney'nin oğlu Kai Rooney, Manchester United U12 takımında sezonu 56 gol, 28 asistle tamamladı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Wayne Rooney'nin oğlu Kai, babasının izinde!
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18 Haziran 2022 19:59
Manchester United U12 forması giyen Wayne Rooney'in oğlu Kai Rooney'den müthiş bir performans geldi.

İngiliz eski oyuncunuN oğlu, şimdiden babasının izinden gitmeye başladı.

MÜTHİŞ İSTATİSTİK

12 yaşındaki genç yetenek, 2021/22 sezonunda Manchester United U12 takımında attığı 56 gol ve 28 asistle sezonun en flaş genç isimlerinden biri oldu.

Başarılı oyuncunun babası Wayne Rooney de henüz 17 yaşında Everton'dan Mancehester United'a 30 milyon Euro'luk rekor bir bedelle transfer olmuştu.

Birçok kaynak Kai Rooney için Manchester United'a müthiş bir yıldızın yaklaşmakta olduğunu yazıyor.

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