Eski Chicago Bulls oyuncusu CJ Watson, Derrick Rose'un birkaç diz sakatlığından sonra MVP formuna asla geri dönemediğinden ötürü, Chicago'daki medya ve taraftarlar tarafından ağır ve haksız bir şekilde eleştirildiğini söyledi.



Ancak Watson, Rose'un dört diz sakatlığından sonra bir kez daha üst düzeyde oynadığını görmekten memnun. NBA tarihindeki en genç MVP, 2017-18 sezonunda NBA'den neredeyse çıktıktan sonra, Minnesota Timberwolves (2018-19) ve Detroit Pistons (2019-20) ile iki verimli sezon geçirdi:



"Kesinlikle harika bir takım arkadaşıydı, muhtemelen Bulls'daki en favorilerimden biriydi. Sakatlıklar size zarar verir. MVP standardına tekrar çıkması beklendi ve bazı insanlar onu haksız yere yargıladı. Ama çok çalıştı. Kesinlikle onu destekliyorum ve hep izliyorum."



2019-20 sezonunda Pistons ile Rose ortalama 18.1 sayı ve 5.6 asist ile oynayan Rose, Pistons ekibi United Center'a geldiğinde Bulls taraftarları tarafından ayakta alkışlanmıştı.



