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Warriors, zamanında Patrick Ewing'i almaya çalışmış

Golden State Warriors'ın ikonik Run TMC takımına süperstar pivot Patrick Ewing'i eklemek için bir planı olduğu ve 1992'de onu almaya çalıştığı ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın ikonik Run TMC takımına süperstar pivot Patrick Ewing'i eklemek için bir planı olduğu ve 1992'de onu almaya çalıştığı ortaya çıktı.

New York Daily News'dan Stefan Bondy'ye göre, Ewing'in New York Knicks'le olan sözleşmesi, o dönem en yüksek ücretli dört oyuncudan biri olmasaydı, serbest oyuncu dönemine girebilirdi.

Warriors veya bu konuyla ilgili herhangi bir ekibin, serbest oyuncu piyasasındaki bir oyuncuya, Ewing'i listenin aşağısına itebilecek bir anlaşma verebileceği iddia edildi.

Eski New York Knicks başkanı Dave Checketts, Ewing'in menajeri Dave Falk'un, Warriors'ı bunu yapmak için Chris Mullin'in sözleşmesine öncelik vermeye ikna etme girişimini açıkladı.

Warriors daha sonra Ewing ile anlaşabilir ve muhtemel olarak takımın kaderini değiştirebilirdi.

Checketts, "Eğer bunu başarırsa ve Mullin, Tim Hardaway, Mitch Richmond ve Patrick Ewing'li bir Warriors ekibi olursa, bir sürü şampiyonluk kazanırlar." şeklinde konuşmuştu.


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