"Warriors ve Bulls, Lonzo'ya bakabilir" iddiası!

ESPN'den Brian Windhorst, Golden State Warriors ve Chicago Bulls'un New Orleans Pelicans point guardı Lonzo Ball'la ilgilenebileceklerini söyledi.



Son raporlara göre, NOLA ekibi Lonzo'yu aktif olarak takas pazarına sunmuş durumda ve birkaç takım da kendisiyle ilgileniyor.



Windhorst, son podcast'inde konuyla ilgili şunları söyledi:



"Kelly Oubre - Lonzo Ball takası hakkında da bazı söylentiler var. Yani bu bir sır değil, biliniyor gibi bir şeydi. Pelicans, bu sezon özellikle savunmada sıkıntı çekmiş ve guardlarını takasa açmıştı. Eric Bledsoe, Ball ve JJ Redick'i takas pazarına sunmuşlardı.



Lonzo'nun gideceğini düşünebileceğiniz Golden State'in yanı sıra, bir olasılık olarak duyduğum yerlerden biri de Chicago. Chicago eğer ilgi duyarsa... Ama bunu göreceğiz."



