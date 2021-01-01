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"Warriors, bir Embiid ya da Giannis almadan, Wiseman'ı vermeyecek" iddiası!

Golden State Warriors'ın, karşılığında "nesilde bir çıkan bir yetenek" almadıkça Minnesota Timberwolves'un 1'inci tur seçimini veya James Wiseman'ı vermeyeceği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'ın, karşılığında "nesilde bir çıkan bir yetenek" almadıkça Minnesota Timberwolves'un 1'inci tur seçimini veya James Wiseman'ı vermeyeceği bildirildi.

25 Mart olan son takas tarihinden önce bir takas arayan Warriors'ın, Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'den herhangi birini içerecek bir takas tartışmaya hazır olmadığı bildirildi. Dokunulmaz üçlünün yanı sıra, ekibin çaylak James Wiseman veya Wolves'un 2021'deki seçimini, 'nesilde bir çıkan bir yetenek' karşılığında başka bir şey için takas etmeyeceği belirtildi.

San Francisco Chronicle'dan Connor Letourneau, raporunda konuyla ilgili şunları yazdı:

"Bir takım kaynağına göre Warriors, Joel Embiid veya Giannis Antetokounmpo gibi nesilde bir çıkan birini almadıkça, Timberwolves'un seçimini veya Wiseman'ı 'neredeyse kesinlikle' teslim etmeyecek."


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