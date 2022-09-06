Galatasaray'ın, PSG'den transferi için görüşmelerde bulunduğu Mauro Icardi için eşi ve menajeri Wanda Nara'dan açıklama geldi.



Görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Wanda Nara, "Türkiye'de yaşamak isterim. Bakalım böyle bir şey gerçekleşecek mi? Türkiye'de 6-7 kez tatil yaptım, gerçekten sevdiğim bir ülke" ifadelerini kullandı.



Icardi için başka tekliflerin de olduğunu söyleyen Wanda Nara, "Amerika da bir opsiyon olabilir. İspanya'da dan seçenekler oldu, birkaç teklif geldi. Bu transer döneminde ya da bir sonrakinde transfer olabilir. Hala PSG ile 2 yıllık sözleşmesi var ve çok sakin" dedi.



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da, 2-1 kazanılan Gaziantep FK maçından sonra Icardi ile görüşmelerin devam ettiğini söylemişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ