Galatasaray, Avrupa'da 21. yüzyıla damga vurdu

102 puanla şampiyon olarak Avrupa'nın 10 büyük liginde 100 puan ve üzerine çıkan 6 takım arasına adını yazdıran Galatasaray bir istatistikte daha Avrupa'da zirveye çıktı.
Juventus (102), Benfica (101), Manchester City (100), Barcelona (100) ve Real Madrid (100) ile aynı listede yer alan Cimbom yine Avrupa'nın ilk 10 liginde son 24 yılda kazanılan şampiyonluklarda 3. sırada yer almayı başardı.
2000 yılından sonra 18 kez mutlu sona ulaşan Bayern Münih'in zirvede yer aldığı listede 2. sırada 12 kez kupaya uzanan Porto bulunuyor. Sarı kırmızılılar ise 11 şampiyonlukla Barcelona, Juventus ve PSV ile 3. basamağı paylaştı.
Juventus (102), Benfica (101), Manchester City (100), Barcelona (100) ve Real Madrid (100) ile aynı listede yer alan Cimbom yine Avrupa'nın ilk 10 liginde son 24 yılda kazanılan şampiyonluklarda 3. sırada yer almayı başardı.
2000 yılından sonra 18 kez mutlu sona ulaşan Bayern Münih'in zirvede yer aldığı listede 2. sırada 12 kez kupaya uzanan Porto bulunuyor. Sarı kırmızılılar ise 11 şampiyonlukla Barcelona, Juventus ve PSV ile 3. basamağı paylaştı.