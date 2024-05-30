Wizards, Brian Keefe'yi kalıcı başantrenörü yaptı!

Washington Wizards, geçici koçu Brian Keefe'yi kalıcı başantrenör olarak atadığını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Wizards, Brian Keefe'yi kalıcı başantrenörü yaptı!
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30 Mayıs 2024 11:58
Washington Wizards, geçici koçu Brian Keefe'yi kalıcı başantrenör olarak atadığını duyurdu.

Wizards, 2009-10 sezonundan bu yana birden fazla takımda uzun süre asistanlık yapan Keefe'yi, Ocak ayında takımın eski başantrenörü Wes Unseld Jr.'ı yönetimde danışman pozisyonuna getirdikten sonra geçici koç olarak kendisinin yerine geçirmişti.

Washington ekibi, sezonun ikinci yarısında Keefe'nin liderliğinde 8-31'lik bir seri yakalamış ve 2023-24 sezonunu NBA'in en kötü ikinci derecesiyle tamamlamıştı.

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