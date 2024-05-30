Cleveland Cavaliers'ın, Golden State Warriors'ın asistan koçu Kenny Atkinson ve New Orleans Pelicans'ın yardımcı koçu James Borrego ile takımın boştaki baş antrenörlük pozisyonu için görüşme yapma izni aldığı bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Cavaliers'ın birkaç adayla daha kapsamlı bir görüşme sürecinden geçmesinin beklendiğini söyledi.



Atkinson, Cleveland kadrosunda yer alan Jarrett Allen ve Caris LeVert'a geçmişte Brooklyn Nets'in başantrenörüyken koçluk yapmıştı. 56 yaşındaki koç, Brooklyn'de dört sezonda 118-190'lık bir seri yakalamış ve takımı 2019'da playofflaa taşımıştı.



2020'de Nets'ten ayrılmış olan Atkinson, o zamandan beri LA Clippers ve Warriors'ta asistan olarak çalışmış ve 2022'de Golden State ile şampiyonluk yaşamıştı.





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