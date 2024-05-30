Cavs, koç pozisyonu için Atkinson ve Borrego ile görüşecek

Cleveland Cavaliers'ın, Golden State Warriors'ın asistan koçu Kenny Atkinson ve New Orleans Pelicans'ın yardımcı koçu James Borrego ile takımın boştaki baş antrenörlük pozisyonu için görüşme yapma izni aldığı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Cavs, koç pozisyonu için Atkinson ve Borrego ile görüşecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2024 11:59
Cleveland Cavaliers'ın, Golden State Warriors'ın asistan koçu Kenny Atkinson ve New Orleans Pelicans'ın yardımcı koçu James Borrego ile takımın boştaki baş antrenörlük pozisyonu için görüşme yapma izni aldığı bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, Cavaliers'ın birkaç adayla daha kapsamlı bir görüşme sürecinden geçmesinin beklendiğini söyledi.

Atkinson, Cleveland kadrosunda yer alan Jarrett Allen ve Caris LeVert'a geçmişte Brooklyn Nets'in başantrenörüyken koçluk yapmıştı. 56 yaşındaki koç, Brooklyn'de dört sezonda 118-190'lık bir seri yakalamış ve takımı 2019'da playofflaa taşımıştı.

2020'de Nets'ten ayrılmış olan Atkinson, o zamandan beri LA Clippers ve Warriors'ta asistan olarak çalışmış ve 2022'de Golden State ile şampiyonluk yaşamıştı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery