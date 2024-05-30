Galatasaray'da Zaha ve Ziyech skora yüksek katkı verdi

Galatasaray'da süre bakımından bekleneni veremeyen yeni transferler Wilfried Zaha ile Hakim Ziyech, buldukları kısa zamanda ciddi skor katkısı yaptı.
Oynadığı 30 lig maçının sadece 13'ünde ilk 11'de yer alan Zaha, 9 kez fileleri havalandırarak en golcüler arasına girdi.
Ligdeki 18 müsabakada 1000 dakika barajını güçlükle aşan Ziyech de 6 kez ağları sarstı.
Oynadığı 30 lig maçının sadece 13'ünde ilk 11'de yer alan Zaha, 9 kez fileleri havalandırarak en golcüler arasına girdi.
Ligdeki 18 müsabakada 1000 dakika barajını güçlükle aşan Ziyech de 6 kez ağları sarstı.