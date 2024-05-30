Galatasaray'da Zaha ve Ziyech skora yüksek katkı verdi

Galatasaray'da süre bakımından bekleneni veremeyen yeni transferler Wilfried Zaha ile Hakim Ziyech, buldukları kısa zamanda ciddi skor katkısı yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Zaha ve Ziyech skora yüksek katkı verdi
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30 Mayıs 2024 11:58
Galatasaray'da süre bakımından bekleneni veremeyen yeni transferler Wilfried Zaha ile Hakim Ziyech, buldukları kısa zamanda ciddi skor katkısı yaptı.

Oynadığı 30 lig maçının sadece 13'ünde ilk 11'de yer alan Zaha, 9 kez fileleri havalandırarak en golcüler arasına girdi.

Ligdeki 18 müsabakada 1000 dakika barajını güçlükle aşan Ziyech de 6 kez ağları sarstı.



 
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