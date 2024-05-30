Beşiktaş, yaz transfer sezonu için çalışmalarına hız kazandırdı. Siyah-beyazlı ekip, Bayer Leverkusen'de forma giyen yıldız ismi radarına aldığı kaydedildi ve yapılan temaslarda büyük mesafe katedildiği ifade edildi.
ABOUBAKAR'A RUSLAR TALİP...
Kara Kartal'da üçüncü dönemini geçiren Vincent Aboubakar'la ayrılık vakti geldi çattı... Sezon içinde kadro dışı bırakıp sonra affettiği santrfora gelecek teklifleri bekleyen Siyah-Beyazlılar'ın kapısını ilk çalanlar, Rus ekibi Spartak Moskova oldu.
GOLCÜDE FAVORİ PATRIK SCHICK
Siyah-Beyazlılar, yeni sezona yeni teknik direktörüyle beraber yeni golcüsüyle de başlamak istiyor. Bundan dolayı elindeki listeden birçok isim üzerinde çalışmada bulunan idareciler, çalışmalarına hız verdi.
Yönetimin son olarak, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'le şampiyonluk ipini göğüsleyen Patrik Schick'in peşinde olduğu bildirildi.
BÜYÜK MESAFE KAT EDİLDİ
28 yaşındaki golcü için yapılan temaslarda büyük mesafe kateden idarecilerin, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çek golcüyü satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlamayı planladığı ifade edildi. Bu sezon Bayer Leverkusen ile toplam 33 resmi maça çıkan Schick, söz konusu müsabakalarda 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
ABOUBAKAR'A RUSLAR TALİP...
Kara Kartal'da üçüncü dönemini geçiren Vincent Aboubakar'la ayrılık vakti geldi çattı... Sezon içinde kadro dışı bırakıp sonra affettiği santrfora gelecek teklifleri bekleyen Siyah-Beyazlılar'ın kapısını ilk çalanlar, Rus ekibi Spartak Moskova oldu.
GOLCÜDE FAVORİ PATRIK SCHICK
Siyah-Beyazlılar, yeni sezona yeni teknik direktörüyle beraber yeni golcüsüyle de başlamak istiyor. Bundan dolayı elindeki listeden birçok isim üzerinde çalışmada bulunan idareciler, çalışmalarına hız verdi.
Yönetimin son olarak, Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'le şampiyonluk ipini göğüsleyen Patrik Schick'in peşinde olduğu bildirildi.
BÜYÜK MESAFE KAT EDİLDİ
28 yaşındaki golcü için yapılan temaslarda büyük mesafe kateden idarecilerin, kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Çek golcüyü satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle renklerine bağlamayı planladığı ifade edildi. Bu sezon Bayer Leverkusen ile toplam 33 resmi maça çıkan Schick, söz konusu müsabakalarda 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.