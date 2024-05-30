LA Clippers, başantrenör Tyronn Lue'nun sözleşmesini beş yıllığı 70 milyon dolarlık kontratla uzattığını duyurdu.



Önceki sözleşmesi 2024-25 sezonu sonrasında sona erecek olan 47 yaşındaki koç, yeni anlaşmayla birlikte ligin en çok maaş alan koçlarından biri olacak. Lue'nun bu ayın başlarında Darvin Ham'in işine son verilmesinin ardından Los Angeles Lakers'taki boş pozisyon için aday olarak değerlendirildiği bildirilmişti.



Lue, Clippers'taki dört yıllık görev süresi boyunca 184-134'lük bir seri yakalamıştı.



Clippers geçtiğimiz normal sezonu Batı Konferansı'nda 51-31 derecesiyle dördüncü sırada tamamlamış, ancak ilk turda altı maçta Dallas Mavericks'e elenmişti.





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