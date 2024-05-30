A Milli Takım'ın sıradaki rakibi Sırbistan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Sırbistan'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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A Milli Takım'ın sıradaki rakibi Sırbistan
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30 Mayıs 2024 11:51
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ABD etabındaki ikinci maçında cuma günü Sırbistan'la karşılaşacak.

Teksas eyaletinin Arlington kentindeki Kolej Park Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 03.30'da başlayacak.

VNL'nin ABD'deki ikinci haftasının ilk mücadelesinde Almanya'yı 3-1'le geçen milli takım, beşinci maçında üçüncü galibiyetini elde etmişti.

Ay-yıldızlı ekibin ikinci haftadaki karşılaşmalarının programı şu şekilde:

Cuma günü:

03.30 Sırbistan-Türkiye

1 Haziran Cumartesi:

21.00 Güney Kore-Türkiye

2 Haziran Pazar:

23.00 ABD-Türkiye

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