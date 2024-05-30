Devler Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaşacak Real Madrid, Devler Ligi'nde en başarılı takım konumunda yer alıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Devler Ligi'nin en başarılısı Real Madrid
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30 Mayıs 2024 12:07
Futbolda 2023-2024 sezonu şampiyonu 1 Haziran Cumartesi günü belli olacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı 14 kez müzesine götüren Real Madrid, bu alanda açık ara rakiplerinin önünde yer alıyor.

Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki 2023-2024 sezonu şampiyonluk mücadelesi, Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunun tarihine bakıldığında İspanya temsilcisi Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere 14 kez mutlu sona ulaşarak en başarılı takım oldu. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.

23 farklı takım kupaya uzandı

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 23 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.

Kupayı Real Madrid 14, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.

Finalistler ve kupa sayıları

Organizasyon tarihinde bu seneye kadar finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:


TAKIM

 FİNAL

 KUPA
Real Madrid

 17

 14
Milan

 11

 7
Liverpool

 10

 6
Bayern Münih

 11

 6
Barcelona

 8

 5
Ajax

 6

 4
Inter

 5

 3
Manchester United

 5

 3
Juventus

 9

 2
Benfica

 7

 2
Chelsea 3 2
Nottingham Forest

 2

 2
Porto

 2

 2
Manchester City 2 1
Celtic

 2

 1
Hamburg

 2

 1
Steaua Bükreş

 2

 1
Marsilya

 2

 1
Borussia Dortmund

 2 1
Feyenoord

 1

 1
Aston Villa

 1

 1
PSV

 1

 1
Kızılyıldız

 1

 1
Atletico Madrid

 3

 0
Valencia

 2

 0
Reims

 2

 0
Fiorentina

 1

 0
Eintracht Frankfurt

 1

 0
Partizan

 1

 0
Panathinaikos

 1

 0
Leeds United

 1

 0
Saint-Etienne

 1

 0
Borussia Mönchengladbach

 1

 0
Club Brugge

 1

 0
Malmö

 1

 0
Roma

 1

 0
Sampdoria

 1

 0
Bayer Leverkusen

 1

 0
Monaco

 1

 0
Arsenal

 1

 0
Tottenham

 1

 0
Paris Saint-Germain

 1

 0
İspanya ekipleri 19 kez kazandı

1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.

İspanya ekiplerinin 19 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.

ÜLKE

 ŞAMPİYON

 FİNAL
İspanya

 19

 30
İngiltere

 15

 26
İtalya

 12

 29
Almanya

 8

 18
Hollanda

 6

 8
Portekiz

 4

 9
Fransa

 1

 7
Romanya

 1

 2
İskoçya

 1

 2
Yugoslavya

 1

 2
Belçika

 0

 1
Yunanistan

 0

 1
İsveç

 0

 1
Finaller

Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:

SEZON

 ŞAMPİYON

 FİNALİST

 SONUÇ
1955-56

 Real Madrid

 Reims

 4-3
1956-57

 Real Madrid

 Fiorentina

 2-0
1957-58

 Real Madrid

 Milan

 3-2 (Uzatma)
1958-59

 Real Madrid

 Reims

 2-0
1959-60

 Real Madrid

 Eintracht Frankfurt

 7-3
1960-61

 Benfica

 Barcelona

 3-2
1961-62

 Benfica

 Real Madrid

 5-3
1962-63

 Milan

 Benfica

 2-1
1963-64

 Inter

 Real Madrid

 3-1
1964-65

 Inter

 Benfica

 1-0
1965-66

 Real Madrid

 Partizan

 2-1
1966-67

 Celtic

 Inter

 2-1
1967-68

 Manchester United

 Benfica

 4-1 (Uzatma)
1968-69

 Milan

 Ajax

 4-1
1969-70

 Feyenoord

 Celtic

 2-1 (Uzatma)
1970-71

 Ajax

 Panathinaikos

 2-0
1971-72

 Ajax

 Inter

 2-0
1972-73

 Ajax

 Juventus

 1-0
1973-74

 Bayern Münih

 Atletico Madrid

 1-1, 4-0
1974-75

 Bayern Münih

 Leeds United

 2-0
1975-76

 Bayern Münih

 Saint-Etienne

 1-0
1976-77

 Liverpool

 B.Mönchengladbach

 3-1
1977-78

 Liverpool

 Club Brugge

 1-0
1978-79

 Nottingham Forest

 Malmö

 1-0
1979-80

 Nottingham Forest

 Hamburg

 1-0
1980-81

 Liverpool

 Real Madrid

 1-0
1981-82

 Aston Villa

 Bayern Münih

 1-0
1982-83

 Hamburg

 Juventus

 1-0
1983-84

 Liverpool

 Roma

 1-1 (4-2 pen.)
1984-85

 Juventus

 Liverpool

 1-0
1985-86

 Steaua Bükreş

 Barcelona

 0-0 (2-0 pen.)
1986-87

 Porto

 Bayern Münih

 2-1
1987-88

 PSV

 Benfica

 0-0 (6-5 pen.)
1988-89

 Milan

 Steaua Bükreş

 4-0
1989-90

 Milan

 Benfica

 1-0
1990-91

 Kızılyıldız

 Marsilya

 0-0 (5-3 pen.)
1991-92

 Barcelona

 Sampdoria

 1-0 (Uzatma)
1992-93

 Marsilya

 Milan

 1-0
1993-94

 Milan

 Barcelona

 4-0
1994-95

 Ajax

 Milan

 1-0
1995-96

 Juventus

 Ajax

 1-1 (4-2 pen.)
1996-97

 Borussia Dortmund

 Juventus

 3-1
1997-98

 Real Madrid

 Juventus

 1-0
1998-99

 Manchester United

 Bayern Münih

 2-1
1999-00

 Real Madrid

 Valencia

 3-0
2000-01

 Bayern Münih

 Valencia

 1-1 (5-4 pen.)
2001-02

 Real Madrid

 Bayer Leverkusen

 2-1
2002-03

 Milan

 Juventus

 0-0 (3-2 pen.)
2003-04

 Porto

 Monaco

 3-0
2004-05

 Liverpool

 Milan

 3-3 (3-2 pen.)
2005-06

 Barcelona

 Arsenal

 2-1
2006-07

 Milan

 Liverpool

 2-1
2007-08

 Manchester United

 Chelsea

 1-1 (6-5 pen.)
2008-09

 Barcelona

 Manchester United

 2-0
2009-10

 Inter

 Bayern Münih

 2-0
2010-11

 Barcelona

 Manchester United

 3-1
2011-12

 Chelsea

 Bayern Münih

 1-1 (4-3 pen.)
2012-13

 Bayern Münih

 Borussia Dortmund

 2-1
2013-14

 Real Madrid

 Atletico Madrid

 4-1 (Uzatma)
2014-15

 Barcelona

 Juventus

 3-1
2015-16

 Real Madrid

 Atletico Madrid

 1-1 (5-3 pen.)
2016-17

 Real Madrid

 Juventus

 4-1
2017-18

 Real Madrid

 Liverpool

 3-1
2018-19

 Liverpool

 Tottenham

 2-0
2019-20

 Bayern Münih

 Paris Saint-Germain

 1-0
2020-21 Chelsea Manchester City 1-0
2021-22 Real Madrid Liverpool 1-0
2022-23 Manchester City Inter
 

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