Devler Ligi'nin en başarılısı Real Madrid

Futbolda 2023-2024 sezonu şampiyonu 1 Haziran Cumartesi günü belli olacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupayı 14 kez müzesine götüren Real Madrid, bu alanda açık ara rakiplerinin önünde yer alıyor.
Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki 2023-2024 sezonu şampiyonluk mücadelesi, Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunun tarihine bakıldığında İspanya temsilcisi Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere 14 kez mutlu sona ulaşarak en başarılı takım oldu. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.
23 farklı takım kupaya uzandı
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 23 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
Kupayı Real Madrid 14, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.
Finalistler ve kupa sayıları
Organizasyon tarihinde bu seneye kadar finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:
İspanya ekipleri 19 kez kazandı
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.
İspanya ekiplerinin 19 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.
Finaller
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:
Borussia Dortmund ile Real Madrid arasındaki 2023-2024 sezonu şampiyonluk mücadelesi, Londra'daki Wembley Stadı'nda yapılacak.
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli futbol organizasyonunun tarihine bakıldığında İspanya temsilcisi Real Madrid; 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2022 yıllarında olmak üzere 14 kez mutlu sona ulaşarak en başarılı takım oldu. Madrid ekibi, 1962, 1964 ve 1981 yıllarındaki final maçlarında ise sahadan yenilgiyle ayrılarak kupaya uzanamadı.
23 farklı takım kupaya uzandı
Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda bugüne kadar 42 farklı takım final maçına çıkarken, 23 ekip kupayı müzesine götürme başarısı gösterdi.
Kupayı Real Madrid 14, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6'şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3'er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ve Porto ikişer, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez kazandı.
Finalistler ve kupa sayıları
Organizasyon tarihinde bu seneye kadar finale kalan ve kupayı kazanan takımlar şöyle:
| TAKIM
| FİNAL
| KUPA
| Real Madrid
| 17
| 14
| Milan
| 11
| 7
| Liverpool
| 10
| 6
| Bayern Münih
| 11
| 6
| Barcelona
| 8
| 5
| Ajax
| 6
| 4
| Inter
| 5
| 3
| Manchester United
| 5
| 3
| Juventus
| 9
| 2
| Benfica
| 7
| 2
|Chelsea
|3
|2
| Nottingham Forest
| 2
| 2
| Porto
| 2
| 2
|Manchester City
|2
|1
| Celtic
| 2
| 1
| Hamburg
| 2
| 1
| Steaua Bükreş
| 2
| 1
| Marsilya
| 2
| 1
| Borussia Dortmund
|2
|1
| Feyenoord
| 1
| 1
| Aston Villa
| 1
| 1
| PSV
| 1
| 1
| Kızılyıldız
| 1
| 1
| Atletico Madrid
| 3
| 0
| Valencia
| 2
| 0
| Reims
| 2
| 0
| Fiorentina
| 1
| 0
| Eintracht Frankfurt
| 1
| 0
| Partizan
| 1
| 0
| Panathinaikos
| 1
| 0
| Leeds United
| 1
| 0
| Saint-Etienne
| 1
| 0
| Borussia Mönchengladbach
| 1
| 0
| Club Brugge
| 1
| 0
| Malmö
| 1
| 0
| Roma
| 1
| 0
| Sampdoria
| 1
| 0
| Bayer Leverkusen
| 1
| 0
| Monaco
| 1
| 0
| Arsenal
| 1
| 0
| Tottenham
| 1
| 0
| Paris Saint-Germain
| 1
| 0
1992-1993 sezonundan bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan "Kupa 1"i şimdiye kadar en çok İspanya takımları kazandı.
İspanya ekiplerinin 19 kez kazandığı turnuvada İngilizler 15, İtalyanlar 12, Almanlar 8, Hollanda takımları 6, Portekiz temsilcileri 4, Fransız, Rumen, İskoç ve Yugoslav takımları da birer defa mutlu sona ulaştı.
| ÜLKE
| ŞAMPİYON
| FİNAL
| İspanya
| 19
| 30
| İngiltere
| 15
| 26
| İtalya
| 12
| 29
| Almanya
| 8
| 18
| Hollanda
| 6
| 8
| Portekiz
| 4
| 9
| Fransa
| 1
| 7
| Romanya
| 1
| 2
| İskoçya
| 1
| 2
| Yugoslavya
| 1
| 2
| Belçika
| 0
| 1
| Yunanistan
| 0
| 1
| İsveç
| 0
| 1
Avrupa'nın kulüpler düzeyinde en büyük kupasında yapılan final maçları şöyle:
| SEZON
| ŞAMPİYON
| FİNALİST
| SONUÇ
| 1955-56
| Real Madrid
| Reims
| 4-3
| 1956-57
| Real Madrid
| Fiorentina
| 2-0
| 1957-58
| Real Madrid
| Milan
| 3-2 (Uzatma)
| 1958-59
| Real Madrid
| Reims
| 2-0
| 1959-60
| Real Madrid
| Eintracht Frankfurt
| 7-3
| 1960-61
| Benfica
| Barcelona
| 3-2
| 1961-62
| Benfica
| Real Madrid
| 5-3
| 1962-63
| Milan
| Benfica
| 2-1
| 1963-64
| Inter
| Real Madrid
| 3-1
| 1964-65
| Inter
| Benfica
| 1-0
| 1965-66
| Real Madrid
| Partizan
| 2-1
| 1966-67
| Celtic
| Inter
| 2-1
| 1967-68
| Manchester United
| Benfica
| 4-1 (Uzatma)
| 1968-69
| Milan
| Ajax
| 4-1
| 1969-70
| Feyenoord
| Celtic
| 2-1 (Uzatma)
| 1970-71
| Ajax
| Panathinaikos
| 2-0
| 1971-72
| Ajax
| Inter
| 2-0
| 1972-73
| Ajax
| Juventus
| 1-0
| 1973-74
| Bayern Münih
| Atletico Madrid
| 1-1, 4-0
| 1974-75
| Bayern Münih
| Leeds United
| 2-0
| 1975-76
| Bayern Münih
| Saint-Etienne
| 1-0
| 1976-77
| Liverpool
| B.Mönchengladbach
| 3-1
| 1977-78
| Liverpool
| Club Brugge
| 1-0
| 1978-79
| Nottingham Forest
| Malmö
| 1-0
| 1979-80
| Nottingham Forest
| Hamburg
| 1-0
| 1980-81
| Liverpool
| Real Madrid
| 1-0
| 1981-82
| Aston Villa
| Bayern Münih
| 1-0
| 1982-83
| Hamburg
| Juventus
| 1-0
| 1983-84
| Liverpool
| Roma
| 1-1 (4-2 pen.)
| 1984-85
| Juventus
| Liverpool
| 1-0
| 1985-86
| Steaua Bükreş
| Barcelona
| 0-0 (2-0 pen.)
| 1986-87
| Porto
| Bayern Münih
| 2-1
| 1987-88
| PSV
| Benfica
| 0-0 (6-5 pen.)
| 1988-89
| Milan
| Steaua Bükreş
| 4-0
| 1989-90
| Milan
| Benfica
| 1-0
| 1990-91
| Kızılyıldız
| Marsilya
| 0-0 (5-3 pen.)
| 1991-92
| Barcelona
| Sampdoria
| 1-0 (Uzatma)
| 1992-93
| Marsilya
| Milan
| 1-0
| 1993-94
| Milan
| Barcelona
| 4-0
| 1994-95
| Ajax
| Milan
| 1-0
| 1995-96
| Juventus
| Ajax
| 1-1 (4-2 pen.)
| 1996-97
| Borussia Dortmund
| Juventus
| 3-1
| 1997-98
| Real Madrid
| Juventus
| 1-0
| 1998-99
| Manchester United
| Bayern Münih
| 2-1
| 1999-00
| Real Madrid
| Valencia
| 3-0
| 2000-01
| Bayern Münih
| Valencia
| 1-1 (5-4 pen.)
| 2001-02
| Real Madrid
| Bayer Leverkusen
| 2-1
| 2002-03
| Milan
| Juventus
| 0-0 (3-2 pen.)
| 2003-04
| Porto
| Monaco
| 3-0
| 2004-05
| Liverpool
| Milan
| 3-3 (3-2 pen.)
| 2005-06
| Barcelona
| Arsenal
| 2-1
| 2006-07
| Milan
| Liverpool
| 2-1
| 2007-08
| Manchester United
| Chelsea
| 1-1 (6-5 pen.)
| 2008-09
| Barcelona
| Manchester United
| 2-0
| 2009-10
| Inter
| Bayern Münih
| 2-0
| 2010-11
| Barcelona
| Manchester United
| 3-1
| 2011-12
| Chelsea
| Bayern Münih
| 1-1 (4-3 pen.)
| 2012-13
| Bayern Münih
| Borussia Dortmund
| 2-1
| 2013-14
| Real Madrid
| Atletico Madrid
| 4-1 (Uzatma)
| 2014-15
| Barcelona
| Juventus
| 3-1
| 2015-16
| Real Madrid
| Atletico Madrid
| 1-1 (5-3 pen.)
| 2016-17
| Real Madrid
| Juventus
| 4-1
| 2017-18
| Real Madrid
| Liverpool
| 3-1
| 2018-19
| Liverpool
| Tottenham
| 2-0
| 2019-20
| Bayern Münih
| Paris Saint-Germain
| 1-0
|2020-21
|Chelsea
|Manchester City
| 1-0
|2021-22
|Real Madrid
|Liverpool
| 1-0
|2022-23
|Manchester City
|Inter
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