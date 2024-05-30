Rekabette farkı açan isim Fernando Muslera oldu

Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılı ekipte 17. kupasını kazandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Rekabette farkı açan isim Fernando Muslera oldu
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30 Mayıs 2024 12:25
Galatasaray'ın efsane kalecisi Fernando Muslera 2011 yılında sarı-kırmızlı kulüp ile anlaşıp Türkiye'ye geldiğinde, Fenerbahçe şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın bir kupa önündeydi. Fenerbahçe'nin 18, Galatasaray'ın ise 17 Süper Lig şampiyonluğu bulunurken bu denge 13 yıl içinde köklü bir değişim geçirdi.

Bu süreçte Uruguaylı file bekçisi; performansı, sayısız kritik kurtarışı ve karakteriyle taraftarların kalbinde taht kurdu. Geçtiğimiz gün RAMS Park'ta şampiyonluk kupasının büyük bir coşkuyla kaptan Muslera'nın ellerinde havaya kalkmasıyla birlikte Galatasaray'ın Süper Lig'deki şampiyonluk sayısı 24'e yükselirken, ezeli rakibi Fenerbahçe ise 19 şampiyonlukta kaldı.

Farkı 5'e çıkartan Galatasaray önemli bir avantajı elinde bulundururken, 37 yaşındaki kaleci ise sarı-kırmızılı formayla 17. kupasını kazanmış oldu.



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