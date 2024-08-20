Eski NBA yıldızı Rasheed Wallace, NBA efsanesi Michael Jordan'ın, Washington Wizards döneminde Chicago Bulls'ta olduğundan "çok daha tehlikeli bir oyuncu" olduğunu iddia etti.



Wallace, 'Sheed X Tyler' podcastinde Jordan hakkında konuştu ve MJ'nin Wizards'a katıldığı sırada kendine özgü atletizmini kaybetmiş olsa da, bilgeliği ve savunma yeteneğinin kendisini Bulls'ta olduğundan daha iyi bir oyuncu yaptığını öne sürdü:



"O zamanlar olağanüstü bir oyuncuydu, ancak Wizards'tayken biraz daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. MJ'de görmeye alıştığımız atletizme sahip değildi. Açıları biraz daha keskin kullanıyordu, eskisi gibi hareket edemiyordu ancak güçlü bir iki numaraydı, çok sıçramıyordu sadece.



Şutu daha tehlikeli hale gelmişti, Washington'daki yılları sona erdiğinde oldukça sağlam durumdaydı."



Jordan, 1984'ten 1998'e kadar Bulls'ta oynamış ve beyzbol kariyerine başlamak için ilk emekli olduğunda kısa bir süreliğine takımdan uzak kalmıştı. Bu görev süresince MJ 10 sayı krallığı, altı NBA şampiyonluğu ve beş kez Finaller MVP'si kazanmıştı.



MJ 2001'de Wizards'a katılmış ve önce oyuncu olarak sözleşme imzalayarak, sonrasında takımın yöneticisi olma umuduyla hareket etmişti.



Jordan, Wizards'ta geçirdiği süre boyunca ortalama 21,2 sayı, 5,9 ribaund ve 4,4 asist üretmişti.





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