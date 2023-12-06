Eski NBA yıldızı Rasheed Wallace, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in "zorba" yapısından eski Pistons takımını sorumlu tuttu.



Bir diğer eski NBA yıldızı Gilbert Arenas'ın 'Gil's Arena' isimli podcast'inde yer alan Wallace, Green'in büyüdüğü yıllarda Pistons kültürüne maruz kalmasının ve özellikle de takım personeliyle yakın bağları olmasının, sahadaki agresif tavrının gelişmesine katkıda bulunduğunu ima etti:



"Bu bizim hatamız. Çocukken 2004'te Pistons'ın soyunma odasındaydı. En iyi arkadaşlarından biri bizim genel menajerin oğluydu, yani sürekli etrafımızdaydı. Antrenmanlarda, maçlardan sonra, maçlardan önce soyunma odasında hep konuştuklarımızı duyardı. Herkesin bildiği gibi, kameralar yokken farklı bir dil konuşulur. Bence şu anda yaptığı tüm bu zorbalıkları bu yüzden yapıyor. Tüm bunları bizim soyunma odasından kapmış."



Green yakın zamanda, Minnesota Timberwolves'un pivotu Rudy Gobert'i boğması sebebiyle beş maç uzaklaştırma cezası almıştı.





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