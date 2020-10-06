Walcott'un yeni adresi yuvası oldu

Premier Lig takımlarından Southampton, altyapısından yetişen Theo Walcott'u kiralık olarak kadrosuna kattı.

Walcott'un yeni adresi yuvası oldu
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06 Ekim 2020 00:52
Everton'un İngiliz kanat oyuncusu Theo Walcott, 15 yıl aradan sonra ilk kulübü Southampton'a transfer oldu.

Yapılan açıklamada Ancelotti'nin Everton'a gelişinin ardından forma şansını kaybeden Walcott Southampton'a imza attı. 2005 yılında 10.5 milyon euroya Arsenal'e transfer olan Walcott, 12 sezon sonra Everton'a transfer olmuştu.

Everton ile Southampton'un kiralık olarak anlaşma yaptığı belirtilirken Walcott'un sözleşmesinin yarısının Everton tarafından karşılanacağı da doğrulandı.



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