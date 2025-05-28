28 Mayıs
Real Betis-Chelsea
22:00
28 Mayıs
Fredrikstad-Rosenborg
20:00
28 Mayıs
Bodo/Glimt-Viking
22:00
29 Mayıs
Internacional-Bahia
01:00

Wade Baldiwin: "Şampiyon biziz, herkes bizi konuşuyor"

THY EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'nun başarılı basketbolcusu Wade Baldwin IV, açıklamalarda bulundu. Wade Baldwin, "Çok büyük bir şey yaşadık. Artık başka takımların şampiyonluğunu izlemiyoruz, şimdi şampiyon olan biziz. Bu duyguyla uyanmak harika" dedi.

calendar 28 Mayıs 2025 14:36
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Wade Baldiwin: 'Şampiyon biziz, herkes bizi konuşuyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de düzenlenen EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İstanbul'a dönen Sarı-lacivertli ekip, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda medya günü düzenledi.

Bu organizasyonda Wade Baldwin özel açıklamalarda bulundu.

"EuroLeague'nin dört büyük takımıyla oynadık ve bu maçlardan ikisini kazanmak çok güzel bir duyguydu" diyen Baldwin, "Soyunma odasına gitmem gerektiği için sahaya son iki dakikada ancak dönebildim. Ya Devon'du ya da Marko'ydu, tam hatırlamıyorum ama zıplayarak birbirimize sarıldık. Çok özel bir andı" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYON OLAN BİZİZ, BU DUYGUYLA UYANMAK HARİKA'

Baldwin, zaferin medyada geniş yer bulmasına da değinerek, "Tüm sosyal medyada ve haberlerde olmak çok güzel. Çünkü çok büyük bir şey yaşadık. Artık başka takımların şampiyonluğunu izlemiyoruz, şimdi şampiyon olan biziz. Bu duyguyla uyanmak harika" dedi.



'TARAFTARIMIZIN BU ŞAMPİYONLUKTA KATKISI BÜYÜK'

Taraftar desteğine de vurgu yapan yıldız oyuncu, "Finalin Türkiye çapında nasıl izlendiğini gösteren görüntüleri gördüm. Taraftarlarımızın bu şampiyonluktaki katkısı büyük" şeklinde konuştu.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

YORUM YAZ
Yorum yazabilmek ve okuyabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.