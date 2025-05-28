Wade Baldiwin: 'Şampiyon biziz, herkes bizi konuşuyor'

Fenerbahçe Beko, Abu Dabi'de düzenlenen EuroLeague Final Four finalinde Fransa ekibi AS Monaco'yu 81-70 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. İstanbul'a dönen Sarı-lacivertli ekip, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda medya günü düzenledi.Bu organizasyonda Wade Baldwin özel açıklamalarda bulundu."EuroLeague'nin dört büyük takımıyla oynadık ve bu maçlardan ikisini kazanmak çok güzel bir duyguydu" diyen Baldwin, "Soyunma odasına gitmem gerektiği için sahaya son iki dakikada ancak dönebildim. Ya Devon'du ya da Marko'ydu, tam hatırlamıyorum ama zıplayarak birbirimize sarıldık. Çok özel bir andı" ifadelerini kullandı.Baldwin, zaferin medyada geniş yer bulmasına da değinerek, "Tüm sosyal medyada ve haberlerde olmak çok güzel. Çünkü çok büyük bir şey yaşadık. Artık başka takımların şampiyonluğunu izlemiyoruz, şimdi şampiyon olan biziz. Bu duyguyla uyanmak harika" dedi.Taraftar desteğine de vurgu yapan yıldız oyuncu, "Finalin Türkiye çapında nasıl izlendiğini gösteren görüntüleri gördüm. Taraftarlarımızın bu şampiyonluktaki katkısı büyük" şeklinde konuştu.