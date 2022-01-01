Vucevic'ten DeRozan için düzeltme: "MIP değil, MVP!"

Chicago Bulls forveti Nikola Vucevic, eski NBA oyuncusu Brian Scalabrine'nin "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülü hakkında DeMar DeRozan ile ilgili söylediği ifadeyi şaka yoluyla düzeltti.



Scalabrine geçtiğimiz günlerde DeRozan'ın "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" ödülünü alması gerektiğini iddia etmiş, gerekçe olarak ise Bulls yıldızının oyun kurma becerisini ve "basketbol hissini" geliştirmiş olmasını öne sürmüştü:



"Geçen yıl iki şey olmuştu. San Antonio'da asist sayıları tavan yapmıştı. Şu anda bana kalırsa basketbol hissiyatı çok daha iyi bir noktada. Bir dönem sezonda 1.8 asist ve sonraki yıl 2.2 asist ortalama falan yakalıyordu. Sanırım geçen sene asist ortalaması 7.0 falandı. Kendisi topu eline rahatlıkla oyun kurması için teslim edebileceğiniz bir adama dönüşüyor.



Şimdi etrafında daha iyi adamlardan oluşan mükemmel bir ekip var... En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülünü alır mı bilmiyorum, ama bu ödül için kesinlikle ciddi bir şekilde düşünülmeli."



Vucevic, Scalabrine'nin bu ifadelerine Twitter üzerinden, "Sanırım En Değerli Oyuncu demek istedi" şeklinde karşılık vererek, takım arkadaşının MVP ödülünü kazanması gerektiğini ima etti.



Yakın zamanda iki maç üst üste takımını son saniyelerde galibiyetlere taşımış olan DeRozan, bu sezon maç başına 26.8 sayı, 5.1 ribaund ve 4.6 asist ortalamalarıyla oynuyor.



