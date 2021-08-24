Volkan Demirel: 'Muslera son 10 yıla damgasını vurdu'

Volkan Demirel, beIN Sports ekranlarında Fernando Muslera'nın sezon başı performansını değerlendirdi.



Volkan Demirel, "Bir oyuncudan her zaman iyi form bekleyemezsiniz. Muslera'nın kalitesi ortada! Muslera Muslera'dır!" dedi.



"BİLDİĞİMİZ PERFORMANSINA GERİ DÖNECEKTİR"



"Son 10 yıla baktığımızda takımın neredeyse %60-70'ı demek." sözleriyle konuşmasını sürdüren Demirel, "Performans odaklı değil sezon içinde ne yaptığına bakmak değil. Maçlarla beraber kendini bulacaktır. Muslera, bildiğimiz performansına geri dönecektir." dedi.



"SON 10 YILA DAMGASINI VURDU"



Volkan Demirel, "Onunla alakalı hiçbir zaman şüphem olmadı. Biz de kalecilik yaptık, kaleciler kötü goller yiyecektir ancak kötü kaleci olduğu anlamına gelmez. Son 10 yılda Türk futboluna damgasını vurmuştur." sözleriyle yorumunu noktaladı.



