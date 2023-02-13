'Volkan Demirel, Hatay'da köy köy geziyor'

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, A Spor'da afet bölgesinde yardım çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.



Özmen, "Deprem bölgesinde çok ciddi bir yardım ve candan çalışan insanlar var. Gaziantep'in Nurdağı, İslahiye ilçesi, Kırıkhan, Maraş, Pazarcık, Adıyaman, Malatya, hepsi çok kötü durumda. Çok ciddi büyük sıkıntılar var. Ama inşallah hepsinin üstünden geleceğiz. Şu anda sahadayım, çok zor bir durum var şu an. Bugün Kahramanmaraş'ta göçük altında bir hakemimize ulaştık. Ben de oradayım, çalışmaları takip ettim. Ben ayrıldıktan kısa bir süre sonra, hakemimizin ve eşinin iki çocuğunun, birbirine sarışmış bir şekilde cesetleri çıktı. Onlara rahmet diliyorum. Mekanları cennet olur inşallah." dedi.



Müslüm Özmen, açıklamalarına "Çok zor, çok büyük dramlar görüyorum burada. Bunların hepsinin üstesinden geleceğiz. Gaziantep FK kulübünü ziyaret ettik. Hocamızla, kulüp çalışanlarıyla bir araya geldim. Dün Hatay'da Volkan Hoca, başkanvekili Aydın Aköz ile bir araya geldik. Yine orada bizim Ampute Milli Takım hocamız Osman Çelik de vardı. İnsanlar orada kendi acılarını unutup, herkese yardıma koşuyorlar. Çok zor, duygulu sahneler izliyoruz. Ama inşallah bunların üstesinden geleceğiz." diye devam etti.



"VOLKAN HOCA KÖY KÖY GEZİYOR"





Acil ihtiyaçlar için konuşan Özmen, "Sağ olsun hem kulüplerimiz, Türk halkından ve tüm dünyadan yardım geliyor. Kış şartları çok ağır bölgede. Kulüpler Birliği olarak konteyner kent yaptıracağız. Şu anda acil ihtiyaçlar çadır, konteyner ne kadar olursa daha iyi olur. Bunlar çok ihtiyaç var. Diğer şeylerde hem Gaziantep halkı ve bölge halkı birtakım ihtiyacını karşılayabiliyor. Dağıtım şirketleri çok ciddi katkı sağlıyor. İvedilikle sığınma ve ısınmaya ihtiyacımız var. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık görüyoruz. Burada biz bunu tek başımıza aşamayız. Bu duyarlılığı görüyoruz. Acımızın içinde de bu bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.



Müslüm Özmen, son olarak, "Volkan Hocamıza, duyarlılığı, gösterdiği insani gayret açısından çok teşekkür ederim. Kulüp binasından kalıyorlar. Kulüp binasının büyük bölümü kullanılmaz halde. Çok zor şartlar altında yaşıyorlar. Kulübe gelen yardım malzemelerini alıyorlar ve köy köy geziyorlar. Volkan Hoca, duygu yüklü, toparlamaya çalışıyor. Hatay halkına destek vermeye çalışıyor. Çok duygulandım Volkan Hoca'nın yaptıklarından. Yapacaklarını da tahmin edebiliyorum. İnşallah Allah yardımcısı olur. İnşallah önümüzdeki yıl bu kulüplerimizi tekrar ligde göreceğiz. İnşallah eskisi gibi centilmence yarışacağız. Futbol gerçekten sadece futbol değil. Burada taziyelere gidiyorum, beni görünce o acıların içinde futbol konuşmaya çalışıyorlar. Beni çok duygulandırdı bu. Nasıl pandemi döneminde futbol oynayıp milletimize bir nebze moral kaynağı olduysak, bu toparlanma sürecinde futbol ailesine büyük görev düşüyor. Tüm paydaşlarımız ellerinden gelenin çok fazlasını yapacaktır. İnşallah Futbolla, o gözyaşlarının yerine hafif tebessümler koyarız diye düşünüyorum." diye konuştu.





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