Volkan Demirel'den Trabzonspor'a büyük üstünlük

Süper Lig'de Hatayspor, sahasında Trabzonspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel ise bu galibiyetle ilginç bir istatistiği imza attı.



41 yaşındaki teknik adam, futbolcu ve teknik direktör olarak Trabzonspor'a karşı oynadığı hiçbir maçta mağlubiyet yaşamadı.



Söz konusu seride Volkan Demirel, Trabzonspor ile 26 kez karşı karşıya geldi. Futbolculuğu döneminde Trabzonspor ile 24 kez karşılaşan genç teknik adam, antrenörlük döneminde ise bordo-mavililere karşı 2 kez rakip oldu.



Volkan Demirel, bu süreçte toplamda ise Trabzonspor'a karşı 15 galibiyet, 11 beraberlik aldı.





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