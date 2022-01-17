Voleybolda Türk takımlarının Avrupa sahnesi başlıyor

TARİH MAÇ KUPA SAAT 18 Ocak Halkbank-Union Raiffeisen Waldviertel (Avusturya) CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçı 17.30 19 Ocak Union Raiffeisen Waldviertel (Avusturya)-Halkbank CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ikinci maçı 15.00 19 Ocak Dinamo Moskova (Rusya)-Türk Hava Yolları Şampiyonlar Ligi 19.00 19 Ocak Fenerbahçe Opet-VC Maritza Plovdiv (Bulgaristan) Şampiyonlar Ligi 19.00 19 Ocak Vero Volley Monza (İtalya)-Spor Toto CEV Kupası 21.00 20 Ocak VakıfBank-LP Salo (Finlandiya) Şampiyonlar Ligi 19.00 20 Ocak Galatasaray HDI Sigorta-CEZ Karlovarsko (Çekya) CEV Kupası

Türkiye'yi 2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde temsil eden kulüplerin Avrupa sahnesi 18 Ocak Salı günü başlıyor.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-20 Ocak tarihlerinde oynanacak maçların programı şu şekilde: