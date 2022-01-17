Voleybolda Türk takımlarının Avrupa sahnesi başlıyor

Türkiye'yi 2022 CEV Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve CEV Challenge Kupası'nda kadınlar ve erkekler kategorilerinde temsil eden kulüplerin Avrupa sahnesi 18 Ocak Salı günü başlıyor.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-20 Ocak tarihlerinde oynanacak maçların programı şu şekilde:
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 18-20 Ocak tarihlerinde oynanacak maçların programı şu şekilde:
|TARİH
|MAÇ
|KUPA
|SAAT
|18 Ocak
|Halkbank-Union Raiffeisen Waldviertel (Avusturya)
|CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçı
|17.30
|19 Ocak
|Union Raiffeisen Waldviertel (Avusturya)-Halkbank
|CEV Challenge Kupası 8'li Finaller Turu ikinci maçı
|15.00
|19 Ocak
|Dinamo Moskova (Rusya)-Türk Hava Yolları
|Şampiyonlar Ligi
|19.00
|19 Ocak
|Fenerbahçe Opet-VC Maritza Plovdiv (Bulgaristan)
|Şampiyonlar Ligi
|19.00
|19 Ocak
|Vero Volley Monza (İtalya)-Spor Toto
|CEV Kupası
|21.00
|20 Ocak
|VakıfBank-LP Salo (Finlandiya)
|Şampiyonlar Ligi
|19.00
|20 Ocak
|Galatasaray HDI Sigorta-CEZ Karlovarsko (Çekya)
|CEV Kupası